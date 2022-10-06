Son dakika haberi! Eskişehir üretiyor, memleket kazanıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi! Eskişehir üretiyor, memleket kazanıyor

06.10.2022 11:07
Son dakika haberi! Eskişehir üretiyor, memleket kazanıyor

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde Han ilçesinde çiftçiye 43 ton yerli reis çeşidi buğday tohumu teslim edildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde Han ilçesinde çiftçiye 43 ton yerli reis çeşidi buğday tohumu teslim edildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" ile desteklenen "Eskişehir'de Buğday Yetiştiriciliğinin Arttırılması Projesi" çerçevesinde Han ilçesinde düzenlenen törende başvuru şartlarını taşıyan 70 çiftçiye yüzde 75'i hibe yüzde 25'i çiftçi katkısıyla temin edilen 43 ton yerli reis çeşidi buğday tohumu teslim edildi.

Törene İl Tarım ve Oman Müdür Yardımcısı Murat Eren, Han İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali İhsan Söker, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Etkinlikte konuşan Eren, "Eskişehir'de Buğday Yetiştiriciliğinin Arttırılması Projemiz ile çiftçilerimize dörtte bir fiyatına buğday tohumu desteğinde bulunmak için buradayız. Tarımımızın ve üretimimizin teminatı olan siz değerli çiftçilerimiz üretim yaptıkça Eskişehir, Eskişehir ürettikçe memleketimiz kazanacak. Bizler Tarım İl Müdürlüğü olarak her zaman sizlerin yanındayız. Öncelikle doğal afetlerden etkilenen, farklı sebeplerle çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıramayan, küçük ölçekli çiftçilerimiz ile şehit ve gazi yakını çiftçilerimiz başta olmak üzere Eskişehir'de geliştirilmiş, yerli ve milli çeşidimiz olan Reis çeşidi tohumlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz. Teslim edeceğimiz buğday tohumlarımızın tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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