Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası'nın (ETO) 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde açtığı stant büyük ilgi gördü. Edremit Ticaret Odası Standında ilçenin turistik ve gastronomi değerleri tanıtıldı.

Fuar Hakkında Bilgi veren Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon "Edremit Ticaret Odası olarak hem otelcilerimizin hem seyahat işletmecilerimizin katılımına ev sahipliği yaptık. Fuarda alanımızı birçok turizmci ziyaret etti. Hem ulusal hem uluslararası çapta gelen ziyaretçilere temel olarak bölgemizin doğa, deniz, termal ve gastronomi gibi bütün kaynaklarla turizme hizmet edecek bir yer olduğu vurgulandı. Onları bölgemize çekmek için Almanca, İngilizce, Arapça pazarlama faaliyeti yürütüldü. 2022'nin yükselen değeri olarak Kazdağları ve Körfez bölgesinde turist sayısının giderek yükselmesi bekleniyor." dedi. - BALIKESİR