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Son dakika haberi... Garanti BBVA Mobil ile QR işlemleri artık tüm POS, ATM ve para transferlerinde - Son Dakika

Son dakika haberi... Garanti BBVA Mobil ile QR işlemleri artık tüm POS, ATM ve para transferlerinde

03.12.2021 14:53
Son dakika haberi... Garanti BBVA Mobil ile QR işlemleri artık tüm POS, ATM ve para transferlerinde

Bir son dakika haberine göre Garanti BBVA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın duyurduğu Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını mobil kanallarına, ATM ve POS cihazlarına entegre etti.

Garanti BBVA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın duyurduğu Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını mobil kanallarına, ATM ve POS cihazlarına entegre etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu çalışma kapsamında ortak QR üretebilen tüm banka POS'larında, ATM'lerinde ve para transferlerinde kullanılan QR kod ortak hale getirildi.

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte müşteriler teması azaltan elektronik ödeme sistemlerini sıkça tercih etmeye başladı. QR kodun bankalarda ortak olacak şekilde yaygınlaştırılması, müşteriler için daha erişilebilir ve kolay bir deneyim sağlıyor.

Garanti BBVA Mobil kullanan müşteriler banka fark etmeksizin ortak QR üretebilen tüm POS'larda yer alan QR kodu okutarak ödeme yapma imkanı buluyor. Böylece, müşteriler ödemelerini karta ihtiyaç duymadan Garanti BBVA Mobil ya da BonusFlaş uygulamaları üzerinden gerçekleştirebiliyor.

QR ile ATM'den para çekme işlemlerinin de artık tüm banka ATM'lerinden yapılması mümkün hale geldi. Garanti BBVA Mobil kullanan müşteriler artık başka banka ATM'lerinde yer alan QR kodu okutarak da temassız ve saniyeler içerisinde para çekebilecek. Aynı zamanda diğer banka müşterileri de Garanti BBVA ATM'lerini kullanabilecekler. Bunun yanı sıra, daha önce aynı banka hesapları arasında yapılabilen QR ile para transferi, artık farklı banka hesapları arasında da yapılabiliyor. Ayrıca, tüzel müşteriler de ortak QR ile tüm banka ATM'lerinden para çekebilecek ve para transferi gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA olarak, tüm müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak, gün içerisindeki yoğun tempoda bankacılık işlemlerini hızla gerçekleştirebilecekleri hizmetler sunmaya önem veriyoruz. QR kodun bankalarda ortak hale gelmesi, diğer tüm özel çözümlerimizle birlikte, müşterilerimize yaşattığımız bankacılık deneyimini farklı bir noktaya taşıyacak. QR işlemleri günlük hayatta hepimizin başına gelen cüzdan unutma, kartı bulamama gibi durumlarda müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Temas etmeye, kart taşımaya ve IBAN kullanmaya gerek kalmadığı için müşterilerimizin en çok sevdiği özelliklerin başında geliyor. Örneğin, ATM'lerimizden para çekme işlemlerinde QR'ın payı yüzde 31 seviyesine ulaştı, bu gelişme kapsamında daha yüksek oranlara çıkacağını düşünüyoruz. Müşteriye sunduğumuz deneyimi bir adım daha öteye taşıyabileceğimiz için mutluyuz."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Garanti BBVA Mobil ile QR işlemleri artık tüm POS, ATM ve para transferlerinde - Son Dakika Ekonomi


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