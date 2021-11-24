Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|60,35
|54,90
|9,93
|SASA Polyester
|37,84
|34,96
|8,24
|Enka İnşaat
|15,43
|14,26
|8,20
|TAV Havalimanları
|30,90
|29,06
|6,33
|Pegasus
|100,80
|95,40
|5,66
|Ege Endüstri
|1.689,40
|1.599,80
|5,60
|Türk İlaç Serum
|10,39
|9,84
|5,59
|Hektaş
|10,27
|9,75
|5,33
|Gözde Girişim
|8,94
|8,52
|4,93
|ASELSAN
|20,24
|19,29
|4,92
|Sarkuysan
|18,00
|17,19
|4,71
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,15
|11,62
|4,56
|İskenderun Demir Çelik
|19,79
|18,94
|4,49
|Akçansa
|17,65
|16,98
|3,95
|Tofaş Oto Fabrikası
|78,05
|75,15
|3,86
|Deva Holding
|28,96
|27,90
|3,80
|Global Yat. Holding
|2,24
|2,16
|3,70
|Bera Holding
|11,34
|10,96
|3,47
|Halkbank
|4,84
|4,68
|3,42
|Alarko Holding
|11,39
|11,02
|3,36
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi