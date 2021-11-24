Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 60,35 54,90 9,93 SASA Polyester 37,84 34,96 8,24 Enka İnşaat 15,43 14,26 8,20 TAV Havalimanları 30,90 29,06 6,33 Pegasus 100,80 95,40 5,66 Ege Endüstri 1.689,40 1.599,80 5,60 Türk İlaç Serum 10,39 9,84 5,59 Hektaş 10,27 9,75 5,33 Gözde Girişim 8,94 8,52 4,93 ASELSAN 20,24 19,29 4,92 Sarkuysan 18,00 17,19 4,71 QUA Granite Hayal Yapı 12,15 11,62 4,56 İskenderun Demir Çelik 19,79 18,94 4,49 Akçansa 17,65 16,98 3,95 Tofaş Oto Fabrikası 78,05 75,15 3,86 Deva Holding 28,96 27,90 3,80 Global Yat. Holding 2,24 2,16 3,70 Bera Holding 11,34 10,96 3,47 Halkbank 4,84 4,68 3,42 Alarko Holding 11,39 11,02 3,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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