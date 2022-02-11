Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatta döviz miktarının yüzde 50'nin üzerine çıkması gerektiğini belirterek " Londra'dayken yüzde 45'ti oranı, şu anda yüzde 49. Gelecek hafta büyük ihtimalle yüzde 55-60'ları konuşacağız." dedi.

Nebati, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomide model değişikliklerinin sancılı olduğuna dikkati çeken Nebati, o sancılı dönemin riskini üzerlerine aldıklarını söyledi. "Biz enflasyon riskini aldık." diyen Nebati, dengeli bir büyüme gerçekleştireceklerini, beklentilerinin yüzde 5 büyüme olduğunu anlattı.

Şu an en büyük problemin enflasyon olduğuna işaret eden Nebati, doların stabil halde gittiğini ve kurda oynaklığın en az seviyede olduğunu vurguladı.

Nebati, rekabet edilebilir bir kur seviyesinin yakalandığını, piyasanın artık kuru içselleştirdiğini ve önünü görmeye başladığını belirtti.

Bütçe açığı konusunda asla taviz vermediklerine dikkati çeken Nebati, "Bütçe açığını artırmayacak, disiplinli ve asla taviz vermeyecek bir büyüme modeli ile 2023'e girmiş olacağız." dedi.

"Piyasa gerçekleri ile savaşılmaz"

Nebati, dolara önem verilmesinin Türkiye'nin bir gerçekliği olduğuna işaret ederek "Şimdi bu gerçekliği ekonomi yönetimi olarak bizim bilmemiz lazım. Başka türlü siz attığınız adımların sahici sonuçlar elde etmesini engellemiş olursunuz. Toplumsal gerçeklikle savaş edilmez, piyasa gerçekleri ile savaş edilmez, olan şeyi ifade etmeniz lazım. Buradaki şey şu; Türkiye'de kur yükseldiği zaman enflasyona sebep oluyor. Bu bizim toplumsal gerçekliğimiz. Şimdi bu ifadeden siz 'kültürel enflasyon' diye bir şey çıkarırsanız bu zorlamanın ötesinde bir şeye gitmiş olur. " değerlendirmesinde bulundu.

Londra toplantılarının yansımaları olumlu

Londra'da yatırımcılarla görüşmelerine ilişkin soruyu yanıtlarken Nebati, toplantılarda milyar dolarlara değil, trilyon dolarlara hükmeden yatırımcılarla görüşme yaptıklarını söyledi. "Toplantılar muhteşem geçti." diyen Nebati şunları kaydetti:

"Şundan dolayı muhteşem diyorum. Mesela giderken 'İşte şu kişiler olumsuz yazacaklardır.' diye ön yargıyla gidiyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki bir tweet atıyor 'Çok hazırlıklı geldi, falan'. Demek ki güzel şeyler olmuş. Sonra daha önemli bir şey; oradaki yatırımcıyı gözlerinden anlıyorsunuz. Gözler gerçekten önemli. Anlıyorsunuz duruşundan, bakışından, ayağa kalkıp gidişinden anlıyorsunuz. Mutlu ayrıldıklarını gördünüz, bu da iyi, güzel. Dönüşte bir iki tane yalan dolan haberler dışında bir eleştiri yok, gelmedi. Bu da güzel. Dördüncüsü en önemli şey geldiğinizde birileri sizi arar. Kötü bir şey varsa sizi kimse aramaz. Ama iyi geçmişse 'Ya biz oradaki yansımaları aldık.' diye birileri sizi arar. Bugün sabah Türkiye temsilcileri ile toplantı yaptım. Türkiye'de olanlarla da sabah üç saati aşkın bir süre toplantı yaptım. Londra'daki temsilcileri ile yöneticileriyle görüştük, buradaki Türkiye temsilcileri ile sabah bir toplantı yaptım. Onun için muhteşem diyorum. Hepsi Londra'yı olumlu değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye'nin 17 ay boyunca nereden nereye geleceğini, büyük bir getiriyle karşı karşıya kalacaklarını, çok farklı, ılımlı bir hava olduğunu ifade ettik. Bunlar da hoşlarına gitti. Açıkçası onlar mutlu, biz mutlu, şimdi sonuçlarını göreceğiz. Önümüzdeki ay tekrar bir Londra ziyareti var; İklim Zirvesi ile ilgili. Oradayken oradaki katılımcılar ile anlaştık. Bir dahaki gelişimde yemek yiyip sohbet edeceğiz, iletişime devam."

Nebati, kur korumalı mevduatla ilgili soru üzerine, şu anda döviz bozdurulduğunu, Türk lirasının dövize gitmesini engellediklerini söyledi. Nebati, "Şimdi olan dövizi Merkez Bankasına aktarıyoruz." dedi.

Kur korumalı mevduatta bozdurulan döviz miktarının yüzde 50'nin üzerine çıkması gerektiğini belirten Nebati, "Londra'dayken yüzde 45'ti oranı, şu anda yüzde 49. Gelecek hafta büyük ihtimalle yüzde 55-60'ları konuşacağız." ifadesini kullandı.

(Sürecek)