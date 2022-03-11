Son dakika haberi... IMF Başkanı Georgieva, Ukrayna'daki savaşın küresel büyümeyi yavaşlatacağı uyarısında bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberi... IMF Başkanı Georgieva, Ukrayna'daki savaşın küresel büyümeyi yavaşlatacağı uyarısında bulundu Açıklaması

11.03.2022 00:39
Son dakika haberi... IMF Başkanı Georgieva, Ukrayna'daki savaşın küresel büyümeyi yavaşlatacağı uyarısında bulundu Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel ekonomik büyüme tahmininde düşüşe neden olabileceğini bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel ekonomik büyüme tahmininde düşüşe neden olabileceğini bildirdi.

Georgieva, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın önemli bir ekonomik bedeli olduğuna dikkati çekti.

Çatışmalar şimdi sona erecek olsa bile Ukrayna'yı kurtarma ve yeniden inşa maliyetlerinin halihazırda çok büyük olduğuna işaret eden Georgieva, IMF personelinin 24 Şubat'tan bu yana Ukraynalı yetkililerle sürekli temas halinde olduğunu aktardı.

Georgieva, IMF yönetim kurulunun 1,4 milyar dolarlık acil durum finansmanını dün onayladığını belirterek, bu paranın Ukrayna'nın özel çekme hakkı (SDR) hesabına yatırıldığını kaydetti.

Benzeri görülmemiş yaptırımların ise Rus ekonomisinde ani bir daralmaya neden olduğunu aktaran Georgieva, ülkenin para birimindeki büyük değer kaybının enflasyonu yükselttiğini ifade etti.

Georgieva, bu durumun Rusya halkının büyük bir çoğunluğunun satın alma gücünü ve yaşam standardını ciddi şekilde düşürdüğünü vurguladı.

Savaşın etkilerinin komşu ülkelere özellikle de Ukrayna ve Rusya ekonomileriyle entegre olan ülkelere yayılabileceğine dikkati çeken Georgieva, bu yayılmanın ticaret, işçi dövizlerindeki kesintiler ve mülteci akınıyla bağlantılı olduğunu anlattı.

Küresel finansal koşullar daha hızlı sıkılaşabilir

Georgieva, savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerini 3 başlıkta toplayarak, bunlardan ilki ve en etkilisinin yüksek emtia fiyatları, ikincisinin enflasyon nedeniyle reel geliri düşürmesi ve bunun reel ekonomiye yansıması, üçüncüsünün ise finansal koşullar ile iş güveni üzerindeki etkisi olduğunu ifade etti.

Enerji ve diğer emtia fiyatlarının birçok ülkede halihazırda yüksek olan enflasyona katkıda bulunmasının dünyanın pek çok yerinde ciddi endişelere yol açtığını aktaran Georgieva, reel ekonomiye bakıldığında ticarette daralma görüldüğünü, aynı zamanda tüketici güveni ile satın alma gücü üzerinde de etkisi olduğunu kaydetti.

Georgieva, özellikle petrol ve gaz fiyatlarından gelen baskıyla birçok ülkede finansal koşulların sıkılaştığına işaret ederek, "Enflasyonda, bu sıkılaşma önlemlerinin daha hızlı ilerlediğini ve daha da ileri gittiğini görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmelerin dünya ekonomik görünümü üzerindeki muhtemel etkisini gördüklerini belirten Georgieva, "Gelecek ay büyüme tahminlerimizi aşağı yönlü revize edeceğiz." ifadesini kullandı.

Georgieva, Kovid-19 salgınıyla benzeri olmayan bir krizin atlatıldığını ancak şimdi daha da şok edici bir durumda olunduğuna dikkati çekerek, düşünülmez olanının gerçekleştiğini ve artık Avrupa'da bir savaşın olduğunu kaydetti.

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Uluslararası Para Fonu, Ukrayna, Savaş, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... IMF Başkanı Georgieva, Ukrayna'daki savaşın küresel büyümeyi yavaşlatacağı uyarısında bulundu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... IMF Başkanı Georgieva, Ukrayna'daki savaşın küresel büyümeyi yavaşlatacağı uyarısında bulundu Açıklaması - Son Dakika
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