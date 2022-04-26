Son dakika haberi! İş Bankası'ndan yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına destek - Son Dakika
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Son dakika haberi! İş Bankası'ndan yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına destek

26.04.2022 00:57
Son dakika haberi! İş Bankası'ndan yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına destek

Edinilen son dakika gelişmesine göre İş Bankası Kuyumcu Altın Değerleme Sisteminde (KAD-SİS) altın kaydileştirme işlemini gerçekleştiren ilk özel banka oldu.

İş Bankası Kuyumcu Altın Değerleme Sisteminde (KAD-SİS) altın kaydileştirme işlemini gerçekleştiren ilk özel banka oldu.

İş Bankası, yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde devreye alınan ve İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) tarafından oluşturulan Kuyumcu Altın Değerleme Sisteminde (KAD-SİS) altın kaydileştirme işlemini gerçekleştiren ilk özel banka oldu.

Banka müşterileri, KAD-SİS entegrasyonunun ardından sisteme dahil edilen İAR anlaşmalı kuyumcular aracılığıyla da Türkiye'nin her yerinden, her gün altınlarını banka hesabına aktarabilecek. Müşteriler böylelikle altınlarının değerlemesini güvenli bir şekilde yaptırabilecek ve İş Bankası hesabında masraf ödemeden altınlarını kaydileştirebilecek.

Banka, 2012 yılından bu yana şubelerinde devam eden 'Altın Buluşmaları' uygulamasını da sürdürecek.

Müşteriler hem gelir elde edecek hem de çalınma, kaybolma gibi risklerden korunacak

Bankanın Altın Tasarruf Sistemi'ne dahil olan müşterileri, hem Bankaya yatırdıkları altından gelir elde edecek hem de çalınma, kaybolma gibi risklerden korunacak. Banka müşterileri, ayrıca hesabındaki altınlarını başka yatırım aracına çevirme, altın hesabını teminat göstererek kredi kullanma gibi imkanlara da sahip olacak. Bankadaki altın hesapları, ilgili yönetmelik gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında bulunuyor. - İSTANBUL

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İş Bankası, Kuyumcu, Altın, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! İş Bankası'ndan yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına destek - Son Dakika


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