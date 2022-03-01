Son dakika haberi | Kale Banyo'dan "suya iyi bakan" kampanya - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kale Banyo'dan "suya iyi bakan" kampanya

01.03.2022 13:36
Son dakika haberi | Kale Banyo'dan "suya iyi bakan" kampanya

Son dakika haberi: Kale Banyo, fotoselli armatürlerini tüketicilerle buluşturan yeni kampanyasını duyurdu.

Kale Banyo, fotoselli armatürlerini tüketicilerle buluşturan yeni kampanyasını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilinçli su tüketiminin çok daha önemli hale geldiği günlerde, Kale Banyo, doğaya dost, çevreci, sürdürülebilir ürün ve projeleri ile yaşama su olmaya devam ediyor. Kale Banyo şimdi de su tüketiminde sağladığı yüksek tasarruf oranları ile fark yaratan yeni nesil tasarım felsefesiyle ürettiği seçili fotoselli armatürlerini, suya iyi bakan kampanyasında cazip fırsatlar ile tüketicilerle buluşturuyor.

Tüketiciler, 15 Nisan'a kadar sürecek kampanya kapsamında Kale satış noktalarını ziyaret ederek, su tasarrufunu ve hijyeni bir arada sunan seçili Kale Banyo fotoselli armatürlerine yüzde 45 indirim ve ücretsiz montaj fırsatından yararlanabiliyor.

Gelişmiş akış sistemine sahip Kale Banyo fotoselli armatürler optimum su verimliliği sağlarken, her damlanın kıymetini bilen akıllı sensör özelliği sayesinde suyun boşa akmasını engelleyerek, sürdürülebillir gelecek için su kaynaklarını korumaya yardımcı oluyor.

Ürünlerinde fonksiyonellik, düşük su tüketimi ve dayanıklılık gibi birçok özelliği bir arada sunan Kale Banyo, fotoselli armatürleri ile yaşamımıza sıfır temas ile yüzde 100 hijyenik çözümler getiriyor.

YORUMLAR
500
Sultan Sazlığı'ndaki ahşap yürüyüş yollarına bakım yapılıyor Sultan Sazlığı'ndaki ahşap yürüyüş yollarına bakım yapılıyor Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

DOST Partisi, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Kale Banyo'dan 'suya iyi bakan' kampanya - Son Dakika


Son Dakika
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 13:42:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kale Banyo'dan "suya iyi bakan" kampanya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement