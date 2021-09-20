En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 1,92 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,81 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,107468 1,96 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,103720 1,92 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,101096 1,81 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,952398 1,81 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,158022 1,71 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,946813 1,58 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,213841 1,48 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,099382 1,47 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,701379 1,44 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,982727 1,43 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş

Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu

4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz

Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı

63 yaşındaki adamın ölümündeki tek şüpheli yeğeni

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir

6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu

Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi