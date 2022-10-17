Son dakika haberi | Kısmeti bahçesine geldi... Şimdi tane tane satıp para kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kısmeti bahçesine geldi... Şimdi tane tane satıp para kazanıyor

17.10.2022 11:05

Son dakika haberine göre Kısmeti bahçesine geldi.

Kısmeti bahçesine geldi... Şimdi tane tane satıp para kazanıyor

Türkiye'de "kudret narı" olarak bilinen tropikal meyvenin fidanının bahçesinin kenarında kendiliğinden çıkıp ürün vermesiyle yetiştiriciliğine başlayan çiftçi, haftada 100 kilogram hasat yaparak, tanesini 10 TL'den satıp ciddi bir kazanç sağlıyor

Bir çok rahatsızlığa iyi gelen meyvenin zeytinyağı veya balla hazırlanıp günlük bir kaşık tüketildiği belirtildi

MERSİN - Türkiye'de "kudret narı" (momordica charantia) olarak bilinen tropikal meyvenin bahçesinde kendiliğinden çıkıp ürün vermesiyle yetiştiriciliğine başlayan Mersinli çiftçi, haftada 100 kilogram hasat yaparak, tanesini 10 TL'den satıp ciddi bir kazanç sağlıyor.

Erdemli ilçesi Yüksek Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk babası Nazif Seyran, yıllarca örtü altına 2 dönümlük arazisinde sebze yetiştirerek geçimini sağladı. Ciddi bir kazanç sağlamadığı için seracılığı bırakan Seyran, bahçesinde organik meyve ve sebzeleri yetiştirip satmaya başladı. 5 yıl önce de sulama borularının geçtiği tarlasının kenarında farklı bir meyve veren bitkinin kendi kendine çıktığını gördü. Sulama suyuyla gelip bahçesinden çıktığını düşündüğü fidenin yetişenin ilk meyvesini koparıp ziraatçılara danışan Seyran bunun "kudret narı" olduğunu ve üretimini yaparsa ciddi bir gelir elde edeceğini öğrendi. Kendi çıkan fidenin verdiği çok sayıda meyvenin çekirdeklerinden onlarca fide alan Seyran, bahçesinin çevresine ekti. Her yıl yaklaşık 8 ay boyunca haftalık 100 kilograma yakın ürün hasat eden Seyran, tanesini 10 TL'den satarak ciddi bir kazanç elde etmeye başladı. Bilenin 10'ar 10'ar, bilmeyenin ise tek tek aldığı meyvenin sağlık açısından bir çok faydası olduğunu belirten üretici, eskiden sebze ekip para kazanamadığını şimdi ise gelirinin iyi olduğunu söyledi.

"Bir kısmet düştü, çoğalttık iyi de bir geliri var"

Tarımla uğraştığını anımsatan Nazif Seyran, "Organik sebze yetiştiriyorum, köylü pazarına götürüp satıyoruz, sipariş alıyoruz. 4-5 sene önce tarlamızın kenarından su geçiyordu, birkaç yerde fide çıktı. Yolmadım, yetişti meyvesi oldu. Bunu ziraatçı arkadaşlara götürdüm, faydalı bir meyve olan 'kudret narı' olduğunu söyleyince ben de çoğalttım. 2 dönüm araziye dikmeye başladık. İyi de mahsul veriyor. Taneyle satıyoruz. Tanesi 10 lira, elma gibi de yenilebiliyor. Daha önce domates, kabak, fasulye yetiştiriyorduk, hale gönderiyorduk bir şey kazanamıyorduk. Yukarıdan, havadan bir kısmet düştü, biz bunu çoğalttık, iyi de bir geliri var" dedi.

Talebin iyi olduğunu belirten Seyran, "Bilenler 10'ar tane alıyor, bilmeyenler bir tane alıp orada yiyorlar. Meyvenin bir tanesini mikserde ince ince kıyıyorlar, cam kavanoza bırakıyorlar üzerinden hakiki zeytinyağı ya da hakiki bal koyup 10 gün, 20 gün bekledikten sonra sabahları aç karına bir kaşık alıyorlar. Bu mide rahatsızlığına, şekere, kanser dahil her şeye faydalı" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Elazığ haber: Maden işçisi Yusuf Akar yaşadıklarını anlattı Elazığ haber: Maden işçisi Yusuf Akar yaşadıklarını anlattı Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Suiçmez: 'Deliller Karartılmadan ve Ortadan Kaldırılmadan Acil Olarak Toplanmalıdır' Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Suiçmez: 'Deliller Karartılmadan ve Ortadan Kaldırılmadan Acil Olarak Toplanmalıdır' Kars gündem haberi | Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı Kars gündem haberi | Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılı Kars'ta kutlandı
Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Kısmeti bahçesine geldi... Şimdi tane tane satıp para kazanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:59 Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu
16:57 Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!
16:56 Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:20 Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 17:36:06. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kısmeti bahçesine geldi... Şimdi tane tane satıp para kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement