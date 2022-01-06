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Son dakika haberi! Küresel piyasalar, Fed tutanakları sonrası negatif seyrediyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Küresel piyasalar, Fed tutanakları sonrası negatif seyrediyor

06.01.2022 09:01
Son dakika haberi! Küresel piyasalar, Fed tutanakları sonrası negatif seyrediyor

Son dakika haberlerine göre Küresel pay piyasaları, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlayabileceği sinyaliyle negatif bir seyir izliyor.

Küresel pay piyasaları, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlayabileceği sinyaliyle negatif bir seyir izliyor.

ABD'de artan enflasyon baskısı Fed'i beklenenden daha hızlı adım atmaya zorlarken, yönlendirmelerinde şahinleşen banka varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı.

Fed'in dün yayınladığı Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.

Tutanaklarda, bazı üyelerin faiz oranını artırmaya başlanmasının ardından bankanın bilançosunun boyutunu küçültmeye başlamanın uygun olabileceğini belirttiği aktarıldı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, geçen yılın aralık ayında 807 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Analistler, açıklanan son veriler ve tutanakların ardından Fed'in ilk faiz artışına mayısta gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ancak, martta faiz artışına gidilebileceği ihtimalinin de oldukça yükseldiğini bildirdi.

Piyasa beklentilerinin, dün martta yüzde 67 ihtimalle 15 baz puan faiz artışı olduğunu ifade eden analistler, tutanaklar sonrası ise bu beklentilerin yüzde 76 ihtimalle 20 baz puana çıktığını kaydetti.

Söz konusu fiyatlamalar hafta başından bu yana tahvil piyasasında etkili olan satışları desteklerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,73'e çıktı.

Kripto paralar ve emtia fiyatlarında da Fed açıklamaları sonrası geri çekilmeler yaşanırken, Bitcoin şu sıralarda dünkü yüzde 5'lik düşüşün ardından yeni günde de yüzde 2,3 azalışla 42.980 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise dün 1.830 dolardan başlayan düşüşünü bugüne de taşıyarak 1.800 dolar sınırına geriledi.

ABD'nin getiri eğrisindeki dikleşme sonrası teknoloji yoğun Nasdaq endeksi yüzde 3,34 gerileyerek 25 Şubat 2021'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

S&P 500 endeksi yüzde 1,94 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,07 değer kaybederken, yeni günün açılışında ABD'de endeks vadeli işlem kontratları satıcılı seyrini devam ettiriyor.

Avrupa'da bugün yoğun veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşirken, dün Fed tutanakları öncesi kapanan pay borsalarda pozitif bir seyir izlendi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde ise negatif seyrediyor.

ABD borsalarındaki satıcılı seyir, Asya pay piyasaları ile yeni güne de taşındı. Satışlar, özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşırken, Asya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantıyla artan vaka sayıları sonrası uygulamaya alınan kısıtlamalar da risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Asya'da bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,1'e, Çin'de ise 53,1'e çıktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,66, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,17, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,33 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da yüzde 2,12 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 2.005,29 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün günü yüzde 1,78 artışla 13,6615'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,71 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek, 2.050 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı fabrika siparişleri

12.30 İngiltere, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı ÜFE

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.00 Almanya, aralık ayı TÜFE

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat dışı PMI

18.00 ABD, kasım ayı fabrika siparişleri

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Küresel piyasalar, Fed tutanakları sonrası negatif seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


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