Son dakika haberi... New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... New York borsası yükselişle açıldı

23.02.2022 17:40
Son dakika haberi... New York borsası yükselişle açıldı

Gelen son dakika haberine göre New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken güne yükselişle başladı.

New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,62 artarak 33.805,66 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artışla 4.336,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1 kazançla 13.515,28 puana tırmandı.

Rusya ile Ukrayna arasında artan tansiyonun etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, yatırımcıların iki ülke arasındaki gerilime ilişkin gelişmeleri izlemeye geçmesiyle toparlanma gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından dün Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Japonya ve ABD, Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı.

ABD yönetimi, Rusya'nın VEB ve PSB bankaları ile 42 iştirakinin yanı sıra Kremlin ile bağlantılı 5 kişiyi yaptırım listesine alırken, İngiltere 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdi.

Rusya Parlamentosu ise Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onayladı.

Öte yandan, jeopolitik tansiyonu artıran gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen petrol ve altın gibi emtia fiyatlarında hafif düşüş kaydedildi.

Brent petrolün varili, Türkiye saatiyle 17.35 itibarıyla 93,8 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda 91,7 dolardan alıcı buldu.

Altının ons fiyatı da 1.903 dolar seviyesine geriledi.

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Avrupa Birliği, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika


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