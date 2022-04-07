Son dakika haberi! Söke Borsa Başkanı Nejat Sağel ve UPK Başkanı Balçık'tan Tarım Bakanı Kirişçi'ye Ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haberi! Söke Borsa Başkanı Nejat Sağel ve UPK Başkanı Balçık'tan Tarım Bakanı Kirişçi'ye Ziyaret

07.04.2022 13:07
Son dakika haberi! Söke Borsa Başkanı Nejat Sağel ve UPK Başkanı Balçık'tan Tarım Bakanı Kirişçi'ye Ziyaret

Son dakika ekonomi haberine göre Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, beraberinde Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı (UPK) Bertan Balçık ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret etti.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, beraberinde Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı (UPK) Bertan Balçık ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret etti.

Nisan ayı başında Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Prof. Dr. Vahit Kişiçi'ye hayırlı olsun dilekleri iletilirken, pamuk üretimi ve tarımın yaşadığı sorunlarla ilgili bilgiler de verildi. Yapılan ziyarette Söke Ticaret Borsası'nın öncülük ettiği Aydın ve İzmir illerinin çiftçilerine hizmet verecek olan lisanslı depo hakkında da Bakan Kirişçi'ye bilgiler verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ziyaretinde; pamuğun tekrar iyi tarım uygulamalarına alınması, - GMO Free Turkish Cotton markamızın sertifikasyon ve denetim süreçlerinin desteklenmesi, Pamuk hasadı yardımcısı Thidiazuron'un (TDZ) pamuk özelinde tekrar izinlendirilmesi ve sertifikasız kaçak tohum satışı gibi konuların gündeme getirildiği ifade edildi.

Ziyaretin sonunda Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel tarafından, Bakan Vahit Kirişçi'ye günün anısına hediye takdim edildi. - AYDIN

Son dakika haberi! Söke Borsa Başkanı Nejat Sağel ve UPK Başkanı Balçık'tan Tarım Bakanı Kirişçi'ye Ziyaret
Son dakika haberi! Söke Borsa Başkanı Nejat Sağel ve UPK Başkanı Balçık'tan Tarım Bakanı Kirişçi'ye Ziyaret

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Bekir Pakdemirli, Büyük Menderes, Ticaret, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Söke Borsa Başkanı Nejat Sağel ve UPK Başkanı Balçık'tan Tarım Bakanı Kirişçi'ye Ziyaret - Son Dakika


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