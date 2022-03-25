Son dakika haberi... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Son dakika haberi... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

25.03.2022 09:39
Son dakika haberi... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.489 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.489 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.499,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.489 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 2.484,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.494,75 puana çıktı.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşı küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydederek, pay piyasalarının Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya karşı uygulamaya alınan yaptırımların ABD ile Çin arasında da tansiyonu artırabileceği endişesiyle karışık seyrettiğini bildirdi.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden dün, Brüksel'de düzenlenen NATO, G7 ve AB Liderler Zirvesine katılmasının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak açıklama yayımladı.

ABD'nin 400'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamaya başladığı anımsatılan açıklamada, AB Komisyonunun yetkileri doğrultusunda benzer önlemleri desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin küresel bazda risk iştahını törpülediğini kaydederek, güvenli liman varlıklara olan talebi ise kısmen de olsa artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile bekleyen konut satışlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.480 ve 2.450 seviyelerinin destek, 2.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


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