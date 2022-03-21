Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

21.03.2022 09:35
Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.424 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.424 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.432,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 2.424,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1 altında 2.407,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.414,00 puana çıktı.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisinin devam ettiğini kaydederek, yeni haftanın açılışında küresel ölçekte risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini dile getiren analistler, başkanların para politikasına yönelik sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığına değinerek, teknik açıdan endeks kontratında 2.400 ve 2.380 seviyelerinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
10:25 Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor
10:21 Putin hakkında yeni iddialar: Ailesini gizli bir yeraltı kentine gönderdi, kendine uçan sığınak yaptı, nükleer savaşa hazırlanıyor
10:19 Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber var
10:18 Emekliliği beklemediler! ASELSAN'dan istifa eden mühendis çift sırt çantalarıyla dünyayı gezmeye hazırlanıyor
10:02 Ukrayna'nın Sumi kentinde kimyasal tesiste amonyak sızıntısı tespit edildi!
09:45 Bakan Bilgin'den bir iyi, bir kötü haber! Asgari ücrette ikinci zamma kapıları kapattı, 3600 ek gösterge için Mayıs dedi
09:44 Çin'in Washington Büyükelçisi Rusya'ya silah yardımında bulunmayacaklarını açıkladı!
09:35 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Zeynep kardeşini korumak için Volkan'dan ayrılmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 10:42:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement