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Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (3)

18.12.2021 11:05
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (3)

Edinilen son dakika haberine göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 4,44, BES fonları ise yüzde 6,76 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 4,44, BES fonları ise yüzde 6,76 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 14,56 ile borsa yatırım fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 10,93 ile kıymetli madenhler fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları4,4437636113
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları14,5615150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon5,8089845
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları2,5872648
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları6,2737370
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları9,3071700
Yatırım Fonları - Katılım Fonları2,1442420
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları10,7012120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2838370
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)6,7624522619
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları6,99524111
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları5,69660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi10,6229290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar3,73105987
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları4,6827261
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler10,9313130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2713130

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika Ekonomi


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