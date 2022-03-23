Son dakika haberleri... AB, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen şirketlere destek verecek - Son Dakika
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Son dakika haberleri... AB, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen şirketlere destek verecek

23.03.2022 13:48
Son dakika haberleri... AB, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen şirketlere destek verecek

Son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği (AB), Rusya-Ukrayna savaşından ve yüksek enerji maliyetlerinden etkilenen şirketlere 400 bin avro kamu desteği sağlanmasına izin verdi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya- Ukrayna savaşından ve yüksek enerji maliyetlerinden etkilenen şirketlere 400 bin avro kamu desteği sağlanmasına izin verdi.

AB Komisyonu, Birlik ekonomisini Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden korumak için AB kamu destek kurallarının gevşetilmesini içeren geçici çerçevenin kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, karşılıklı alınan diğer kısıtlayıcı tedbirler ve enerji gibi girdi maliyetlerinde artışın neden olduğu zararların giderilmesinde kamu desteklemelerini kullanabilecek.

Üye ülkeler, tarım, balıkçılık ve su ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren ve krizden etkilenen şirketler için 35 bin avroya kadar hibe verebilecek. Krizden etkilenen diğer sektörlerdeki şirketlere de 400 bin avroya kadar hibe sağlayabilecek.

Bankaların mevcut krizden etkilenen tüm şirketlere kredi sağlamaya devam etmesi sağlanacak. Bu firmalara yönelik kredilere kamu garantisi verilebilecek. Söz konusu kredilere sübvansiyonlu faiz oranı uygulanabilecek.

Ülkeler, gaz ve elektrikteki fiyat artışlarından kaynaklanan ek maliyetler için şirketlere tazminat veya hibe verebilecek.

Yüksek enerji maliyetlerinden etkilenen firmalara söz konusu gaz ve elektrik gibi masraflarının yüzde 30'unu geçmeyecek biçimde 2 milyon avroya kadar yardım yapılabilecek.

Faaliyetlerinde zarar eden şirketlerin ekonomik devamlılıklarını sağlamak için daha fazla yardım da verilebilecek. Bu çerçevede enerji yoğun kullanıcılar için 25 milyon avroya kadar alüminyum, diğer metaller, cam elyafı, kağıt hamuru, gübre, hidrojen ve kimyasal gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için de 50 milyon avroya kadar yardım sağlanabilecek.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... AB, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen şirketlere destek verecek - Son Dakika


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