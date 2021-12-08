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Son dakika haberleri: Abdi İbrahim, CDP Global notunu B'ye yükseltti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Abdi İbrahim, CDP Global notunu B'ye yükseltti

08.12.2021 11:49
Son dakika haberleri: Abdi İbrahim, CDP Global notunu B'ye yükseltti

Son dakika haberler... Abdi İbrahim, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı kapsamında sunduğu ikinci raporuyla notunu B'ye yükseltti.

Abdi İbrahim, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı kapsamında sunduğu ikinci raporuyla notunu B'ye yükseltti.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim 2021'de sunduğu iklim değişikliği raporuna, merkez ofis dışında Kazakistan, Cezayir ve İsviçre'deki uluslararası operasyonlarında yürütülen çalışmaları da ekledi.

Kapsamı genişletilen rapor, CDP Karbon Saydamlık Projesi'nde değerlendirildi. Abdi İbrahim, CDP'nin Türkiye'den değerlendirdiği 141 şirket arasında, Avrupa ortalaması seviyesine ulaşarak, notunu yükselmeyi başaran şirketlerin arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Oğuzcan Bülbül, şirket olarak tam 109 yıldır her gün milyonlarca insanın daha iyi, daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını belirtti.

Sürdürülebilirliği değer zincirinin her halkasına entegre etmeye odaklandıklarını ifade eden Bülbül, "Tüm aksiyonlarımızı, çevresel, sosyal ve yönetsel (ESG) bakış açısıyla şekillendiriyoruz. Bu sayede şirketimizin performansını sadece pozitif finansal sonuçlarla değil, bunun yanında toplum ve çevre için yarattığımız pozitif etkileri de dikkate alarak ölçme şansına sahip oluyoruz. Çevresel, sosyal ve yönetsel ilkeleri karar alma süreçlerine entegre eden ilk ve tek Türk ilaç şirketiyiz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik çalışmalarının şirketin 5 yıllık stratejik yol haritası "Vision 2025" kapsamında yakından takip edildiğini belirten Bülbül, şunları kaydetti:

"Vision 2025 çerçevesinde ve Paris Anlaşması ilkeleri ışığında 2030 yılında karbon nötr bir şirket olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda pek çok alt proje gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik odağının artırılması ve politikaların yaygınlaştırılması, Abdi İbrahim'in stratejik inisiyatiflerinden biri olan global dönüşüm programları altında yer alıyor. CDP kapsamında ikinci raporlamamızda İklim Değişikliği Programında B notuna ulaşmaktan büyük gurur duyuyoruz. İklim değişikliği alanında sektörümüzün Avrupa ortalaması ile aynı değerde bir not elde ettiğimiz için ayrıca mutluyuz."

"Daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz"

Oğuzcan Bülbül, notunu B'ye yükseltilmesi başarısının Abdi İbrahim'in sürdürülebilirlik alanındaki duruşuna büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, 2019-2020 dönemini kapsayan "Geçmişten Geleceğe İyileştirme Yolculuğu" isimli 5. Sürdürülebilirlik Raporu'nun yakın zamanda yayımladıklarını belirtti.

Raporun, GRI'nın SKA Haritalama Hizmeti'nden geçen Türkiye'nin "ilk" kurumsal sürdürülebilirlik raporu olma özelliğini taşıdığını aktaran Bülbül, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve BM'nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın yanı sıra gerçekleştirdiğimiz önceliklendirme analizi, organizasyonel ve ürün yaşam döngüsü analizleri doğrultusunda çevre stratejimizi şekillendiriyoruz. Bu kapsamda şirketimizin karbon ayak izini azaltacak döngüsel ekonomi projelerinin yanı sıra daha az malzeme ve özellikle daha az plastik kullanmak için çeşitli projeler üzerinde çalışıyor, üniversite-sanayi iş birlikleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülbül, İstanbul Esenyurt Üretim Komplekslerinde ve genel müdürlüklerin elektrik ihtiyacını güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinden karşılayarak, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmaya başladıklarını hatırlatarak, "Böylece elektrik kullanımı kaynaklı karbon ayak izimizi sıfıra indirdik. Tüm aktivitelerimizi dikkate aldığımızda ise karbon ayak izimizde yüzde 53 azaltım yaptık. Su verimliliği konusundaki farkındalığımız çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olan CEO Water Mandate'nin imzacıları arasında yer alan ilk Türk ilaç şirketi olduk." açıklamasında bulundu.

Abdi İbrahim, İsviçre, Türkiye, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Abdi İbrahim, CDP Global notunu B'ye yükseltti - Son Dakika Ekonomi


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