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Son dakika haberleri: Altının kilogramı 789 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Altının kilogramı 789 bin liraya yükseldi

03.01.2022 17:12
Son dakika haberleri: Altının kilogramı 789 bin liraya yükseldi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 789 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 789 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 775 bin lira, en yüksek ise 817 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 789 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 893 milyon 819 bin 806,44 lira, işlem miktarı ise 1.134,67 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 915 milyon 914 bin 654,16 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış776.000,001.824,65
En Düşük775.000,001.820,00
En Yüksek817.000,001.836,90
Kapanış789.000,001.830,00
Ağırlıklı Ortalama799.286,431.826,59
Toplam İşlem Hacmi (TL)893.819.806,44

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.134,67

Toplam İşlem Adedi78

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Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Altının kilogramı 789 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Altının kilogramı 789 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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