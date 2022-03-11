Son dakika haberleri... Avrupa borsaları seyahat sektörü öncülüğünde yükselişle kapandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Avrupa borsaları seyahat sektörü öncülüğünde yükselişle kapandı

11.03.2022 20:49
Son dakika haberleri... Avrupa borsaları seyahat sektörü öncülüğünde yükselişle kapandı

Son dakika haberleri: Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasından dün gelen şahin mesajların ardından seyahat şirketlerinin hisselerindeki değer kazancıyla haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasından dün gelen şahin mesajların ardından seyahat şirketlerinin hisselerindeki değer kazancıyla haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,95 yükselerek, 431,17 puandan günü tamamladı. Stoxx 600 Seyahat ve Eğlence Endeksinin günü yüzde 3,45 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 artarak 6.260,25 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,68 değer kazanarak 23.041,2 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,38 yükselişle 13.628,11 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80'lik artışla 7.155,64 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.46 itibarıyla yüzde 0,55'lik azalışla 1,092 seviyelerinden işlem gördü.

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Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Avrupa borsaları seyahat sektörü öncülüğünde yükselişle kapandı - Son Dakika


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