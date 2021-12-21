Son dakika haberleri! Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,99 artışla 472 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88 değer kazancıyla 15.373 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,98 primle 7.269 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 1,06 üzerinde 6.942 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,86 yükselişle 26.441 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1300 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ve İngiltere'den, artan Omicron varyantı vakalarına karşın şu anda yeni bir kısıtlamaya gidilmeyeceği yönünde açıklamalar ve Moderna'nın geliştirdiği aşının, Omicron varyantına karşı güçlü bir antikor tepkisi ürettiğini duyurmasının ardından küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını bildirdi.

Bugünün veri takviminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin bulunduğunu kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü ifade etti.