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Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, vatandaşları Güvenli İnternet Hizmeti'ni kullanmaya davet etti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, vatandaşları Güvenli İnternet Hizmeti'ni kullanmaya davet etti

08.02.2022 11:54
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, vatandaşları Güvenli İnternet Hizmeti'ni kullanmaya davet etti

Son dakika haberler: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, internetin ve sosyal medya mecralarının bilinçli ve güvenli kullanılmasının önemine işaret ederek, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından oluşturulan, ailelerimize ve çocuklarımıza göre iki seçenek olarak tercih...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, internetin ve sosyal medya mecralarının bilinçli ve güvenli kullanılmasının önemine işaret ederek, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından oluşturulan, ailelerimize ve çocuklarımıza göre iki seçenek olarak tercih edebileceğiniz 'Güvenli İnternet Hizmeti'nin özellikle bu noktada fayda sağlayacağına inanıyor, vatandaşımızı bu hizmeti kullanmaya davet ediyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Güvenli İnternet Günü dolayısıyla BTK'de düzenlenen etkinlikte yayınlanan video mesajında, çevrim içi güvenliğin her geçen yıl daha da önemli hale geldiği bir dönemden geçildiğini söyledi.

Siber zorbalık, çocukların çevrim içi istismarı, sosyal medya ve oyun bağımlılığı başta olmak üzere pek çok dijital riske dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu noktada, internetin ve sosyal medya mecralarının bilinçli ve güvenli kullanılması son derece önemli. BTK tarafından oluşturulan, ailelerimize ve çocuklarımıza göre iki seçenek olarak tercih edebileceğiniz 'Güvenli İnternet Hizmeti' kullanımının özellikle bu noktada fayda sağlayacağına inanıyor, vatandaşımızı bu hizmeti kullanmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, kişisel veri mahremiyetini korumak amacıyla, " Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" diyerek başlatılan çalışmalardan da olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, "Yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının üretimi ve kullanımının yaygınlaşmasını memnuniyetle karşılıyor, dijital farkındalığımızı artırdığına inanıyorum. İnterneti ve sosyal ağları sorumsuzca kullanarak zihnini, zamanını, enerjisini tüketen değil, interneti bilinçli kullanarak üreten toplum olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Teknolojik gelişmelerin ve dijital mecraların insanları ve çocukları esir almasına, tüketmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, dijital ortamlarda süzgeçten geçirmeden gerekli, gereksiz bütün içerikleri sınırsızca tüketmenin "dijital obeziteye" ve "dijital bağımlılığa" sebep olacağını aktardı.

Karaismailoğlu, internette ve sosyal ağlarda, itibar suikastı, dezenformasyon, dijital dolandırıcılık, terör propagandası, hakaret gibi pek çok riskin bulunduğunu kaydederek, kötülükle mücadelede, iyiliği çoğaltmanın ve iyi içeriği üretmenin stratejik güç olduğuna inandıklarını bildirdi.

Dijital okuryazarlık becerileri edinmenin önemine değinen Karaismailoğlu, "Bilgiye ulaşmada güvenilir haber kaynaklarını seçmek, kaynağı bulunmayan içeriklere güvenmemek, interneti bilinçli kullanmanın, yalana ve bilgi kirliliğine karşı mücadele etmenin olmazsa olmazlarındandır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, insanlığın teknolojinin emrinde değil, teknolojinin insanlığın emrinde olduğu düzeni siber zeminde de tesis etmek için çalıştıklarını dile getirerek, bu bilincin bütün toplumda oluşması temennisinde bulundu.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Adil Karaismailoğlu, İnternet, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, vatandaşları Güvenli İnternet Hizmeti'ni kullanmaya davet etti - Son Dakika Ekonomi


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