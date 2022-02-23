Son dakika haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

23.02.2022 13:03
Son dakika haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 artışla 2.041,14 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 artışla 2.041,14 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,68 puan değer kazanarak 2.041,14'e çıktı. Toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,47 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile iletişim oldu.

Analistler, Rusya- Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, pay piyasalarında oynaklığın sürebileceğini, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi.

Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.955 puanın destek, 2.050 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika


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