Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,37 3,52 -4,26 Jantsa Jant Sanayi 57,55 59,85 -3,84 Eczacıbaşı Yatırım 36,54 37,74 -3,18 Galatasaray Sportif 3,18 3,27 -2,75 Gözde Girişim 5,71 5,86 -2,56 Kartonsan 45,54 46,72 -2,53 Sabancı Holding 9,48 9,72 -2,47 Kordsa Teknik Tekstil 25,10 25,70 -2,33 Verusa Holding 45,22 46,30 -2,33 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,90 6,04 -2,32 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,87 -2,30 Netaş Telekomünikasyon 15,99 16,36 -2,26 Ege Endüstri 1.161,00 1.187,80 -2,26 Konya Çimento 821,50 840,00 -2,20 Aksa 20,10 20,54 -2,14 Brisa 20,82 21,26 -2,07 SASA Polyester 26,52 27,06 -2,00 Alarko GMYO 21,02 21,44 -1,96 Bim Mağazalar 63,00 64,25 -1,95 Karsan Otomotiv 3,69 3,76 -1,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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