Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,37
|3,52
|-4,26
|Jantsa Jant Sanayi
|57,55
|59,85
|-3,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,54
|37,74
|-3,18
|Galatasaray Sportif
|3,18
|3,27
|-2,75
|Gözde Girişim
|5,71
|5,86
|-2,56
|Kartonsan
|45,54
|46,72
|-2,53
|Sabancı Holding
|9,48
|9,72
|-2,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,10
|25,70
|-2,33
|Verusa Holding
|45,22
|46,30
|-2,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,90
|6,04
|-2,32
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,87
|-2,30
|Netaş Telekomünikasyon
|15,99
|16,36
|-2,26
|Ege Endüstri
|1.161,00
|1.187,80
|-2,26
|Konya Çimento
|821,50
|840,00
|-2,20
|Aksa
|20,10
|20,54
|-2,14
|Brisa
|20,82
|21,26
|-2,07
|SASA Polyester
|26,52
|27,06
|-2,00
|Alarko GMYO
|21,02
|21,44
|-1,96
|Bim Mağazalar
|63,00
|64,25
|-1,95
|Karsan Otomotiv
|3,69
|3,76
|-1,86
Kaynak: AA
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