Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 9,07 9,58 -5,32 Ziraat GMYO 2,31 2,43 -4,94 Biotrend Çevre ve Enerji 21,30 22,12 -3,71 Netaş Telekomünikasyon 17,49 18,15 -3,64 Anadolu Efes 23,32 24,10 -3,24 Kardemir (D) 7,06 7,26 -2,75 Ülker Bisküvi 19,99 20,50 -2,49 Karsan Otomotiv 3,73 3,80 -1,84 Verusa Holding 48,24 49,14 -1,83 Aksa Enerji 7,25 7,38 -1,76 Kordsa Teknik Tekstil 26,62 27,08 -1,70 Tekfen Holding 15,79 16,06 -1,68 Erbosan 130,00 132,20 -1,66 Parsan 31,20 31,60 -1,27 Koza Altın 106,00 107,30 -1,21 Aksa 23,38 23,66 -1,18 İndeks Bilgisayar 6,75 6,83 -1,17 Zorlu Enerji 1,72 1,74 -1,15 SASA Polyester 29,54 29,88 -1,14 Sarkuysan 18,14 18,33 -1,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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