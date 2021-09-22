Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|10,47
|9,52
|9,98
|Net Holding
|4,61
|4,29
|7,46
|Ereğli Demir Çelik
|16,90
|16,06
|5,23
|Gözde Girişim
|5,70
|5,51
|3,45
|Garanti Bankası
|9,48
|9,18
|3,27
|Pegasus
|71,85
|69,60
|3,23
|Fenerbahçe Futbol
|32,24
|31,26
|3,13
|Hedef Girişim
|2,74
|2,66
|3,01
|Türk Telekom
|7,27
|7,06
|2,97
|Migros Ticaret
|32,92
|32,00
|2,88
|Kardemir (D)
|6,49
|6,31
|2,85
|Tofaş Oto Fabrikası
|48,60
|47,32
|2,70
|Esenboğa Elektrik
|33,18
|32,36
|2,53
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,44
|2,38
|2,52
|Parsan
|26,88
|26,22
|2,52
|Petkim
|6,27
|6,13
|2,28
|İş Bankası (C)
|5,26
|5,15
|2,14
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,60
|13,32
|2,10
|Galatasaray Sportif
|3,40
|3,33
|2,10
|Akbank
|5,48
|5,38
|1,86
Kaynak: AA
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