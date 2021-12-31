Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,056376
|-0,19
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,383281
|-0,05
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,642024
|-0,02
|Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026918
|-0,02
|Deniz Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026415
|-0,02
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|24,759810
|-2,52
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|28,556230
|-2,47
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|60,929038
|-2,21
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|24,355513
|-2,20
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|23,806796
|-2,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,162361
|-2,24
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089146
|-2,13
|Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,112865
|-2,13
|Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,639452
|-2,09
|Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054814
|-2,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|1,079260
|-3,30
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|3,060639
|-1,63
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,193814
|-1,03
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,579687
|-0,89
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|10,580294
|-0,88
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,017007
|-1,57
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,941457
|-1,50
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,072593
|-1,29
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,482091
|-1,27
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,754971
|-1,02
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,263933
|-0,07
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,827703
|-0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,027898
|-0,03
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,266246
|-0,02
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,076958
|-0,01
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi