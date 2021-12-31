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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

31.12.2021 14:59
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Orta Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,056376-0,19
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,383281-0,05
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,642024-0,02
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,026918-0,02
Deniz Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,026415-0,02
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF24,759810-2,52
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF28,556230-2,47
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF60,929038-2,21
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF24,355513-2,20
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF23,806796-2,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,162361-2,24
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,089146-2,13
Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,112865-2,13
Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)1,639452-2,09
Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,054814-2,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,079260-3,30
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon3,060639-1,63
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,193814-1,03
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,579687-0,89
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon10,580294-0,88
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu1,017007-1,57
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,941457-1,50
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)3,072593-1,29
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,482091-1,27
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,754971-1,02
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu1,263933-0,07
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,827703-0,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,027898-0,03
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,266246-0,02
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,076958-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Spor Federasyonu, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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