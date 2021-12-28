Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF", yüzde 0,97 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Emek_Fon_Kazandiranlar
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012808
|1,19
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,045069
|0,97
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,161037
|0,95
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012467
|0,94
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,048063
|0,86
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,033256
|0,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,012117
|0,56
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,026486
|0,54
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,089176
|0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,077722
|0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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