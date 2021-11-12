Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,081944 1,35 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 12,818153 1,32 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,611589 1,32 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 12,201377 1,28 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,119054 1,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,053309 2,66 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,249553 2,53 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,268497 2,13 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,059740 2,10 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,210402 2,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,137071 3,81 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 220,200770 2,03 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,125690 1,92 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,172489 1,65 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,071870 1,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,190770 3,03 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,141466 2,89 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,121721 2,37 Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon 1,164607 1,55 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,154096 1,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,152547 3,03 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,474902 2,21 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,077417 1,75 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,179693 1,70 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 4,246737 1,35 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,127986 1,67 Deniz Port. Altın Fonu 0,069390 1,65 İş Portföy Altın Fonu 0,062399 1,59 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,081148 1,47 Garanti Portföy Altın Fonu 0,159470 1,41 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,002247 0,06 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,224872 0,05 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,148267 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,027367 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,041412 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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