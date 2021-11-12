Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,081944
|1,35
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|12,818153
|1,32
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,611589
|1,32
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|12,201377
|1,28
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,119054
|1,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,053309
|2,66
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,249553
|2,53
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,268497
|2,13
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,059740
|2,10
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,210402
|2,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,137071
|3,81
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|220,200770
|2,03
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,125690
|1,92
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,172489
|1,65
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,071870
|1,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,190770
|3,03
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,141466
|2,89
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,121721
|2,37
|Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon
|1,164607
|1,55
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,154096
|1,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,152547
|3,03
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,474902
|2,21
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,077417
|1,75
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,179693
|1,70
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|4,246737
|1,35
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,127986
|1,67
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,069390
|1,65
|İş Portföy Altın Fonu
|0,062399
|1,59
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,081148
|1,47
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,159470
|1,41
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,002247
|0,06
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,224872
|0,05
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,148267
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,027367
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,041412
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi