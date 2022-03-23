Son dakika haberleri! Fırat EDAŞ, 426 milyon liralık yatırım planını gözden geçirdi - Son Dakika

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ), bu yıl içerisinde kesintisiz enerji hedefiyle gerçekleştireceği 426 milyon liralık yatırım planını gözden geçirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ'da üst düzey yetkililerin katılımıyla yönetim toplantısı yapıldı.

Toplantıda, bu yıl içerisinde kesintisiz enerji hedefiyle gerçekleştireceği 426 milyon liralık yatırım planını gözden geçirildi. Ayrıca, afet kriz yönetimi, yatırım planları ve müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalar ele alındı.

Fırat EDAŞ yönetimi toplantısında, bölgenin iklim ve coğrafi koşulları gereği mevcut tedbirlerin artırılmasına ve kriz iletişiminin daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yapılarak afet yönetim planlarının üzerinden geçildi.

Şirketin sorumluluk sahasında Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illeri bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Barış Erdeniz, planlar dahilinde yıl boyu stratejik noktalara yapılacak yatırımların kaliteli ve kesintisiz enerji noktasında bölgenin öncelikli ihtiyacına cevap verecek ve kalıcı çözüm sağlayacak nitelikte olduğunu belirtti.