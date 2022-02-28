Son dakika haberleri! Global Yatırım Holding, teknoloji şirketlerine yatırımını artırıyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Global Yatırım Holding, teknoloji şirketlerine yatırımını artırıyor

28.02.2022 10:51
Son dakika haberleri! Global Yatırım Holding, teknoloji şirketlerine yatırımını artırıyor

Son dakika ekonomi haberi... Global Yatırım Holding, teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımları artırırken, yenileri için start-upları incelemeye devam ediyor.

Global Yatırım Holding, teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımları artırırken, yenileri için start-upları incelemeye devam ediyor.

Global Yatırım Holding'den yapılan açıklamada, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) duyurusuna ilişkin bilgilere yer verildi.

KAP'ta yer alan duyuruda, holding bünyesindeki teknoloji şirketlerine yapılan yatırımların "doğrudan yatırımlar" ve "İstanbul Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların yaptığı yatırımlar" olarak iki ayrı grupta değerlendirildiği bildirildi. Grup tarafından yapılan yatırımların konsolide finansal tablolarında "finansal yatırımlar" olarak yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Global Yatırım Holding'in doğrudan yaptığı teknoloji yatırımlarında pay sahibi olunan azınlık hisselerinin oranı yüzde 3'ü geçmiyor. Bu yatırımların tamamı yurt dışında faaliyet gösteren şirketlere yapıldı.

Global Yatırım Holding, yurt dışında "Firefly", "Overtime", "Jumptuit", "Blockfi", "General Fusion" ve "V-Count" isimli şirketlere yatırım gerçekleştirdi. Bu şirketlerin yatırımcıları arasında Google Ventures, Jeff Bezos, Birleşik Krallık, ABD ve Kanada hükümetleri, Coinbase Ventures, Valar Ventures, Galaxy Digital Partners, Alumni Ventures, Spark Capital, A16Z, Sapphire Ventures, bazı NBA yıldızları, Reddit kurucusu Alexis Ohanian da yer alıyor.

İstanbul Portföy Yönetimi'nden 50'ye yakın teknoloji şirketine yatırım

Holdingin yüzde 66,6 hissesine sahip olduğu İstanbul Portföy Yönetimi'nin kurucusu bulunduğu fonlar da yaklaşık 50 farklı teknoloji şirketine yatırım yaptı. İstanbul Portföy Yönetimi, Türkiye'nin teknoloji alanında yatırım yapan en büyük fonları arasında yer alıyor.

Gelecek dönemlerde önemli değer artışları beklenen bu tür yatırımları sürdürmeyi hedefleyen holding, bu yatırımları GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri çatısı altında toplamayı planlıyor.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu, Münir Karaloğlu, İstanbul, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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