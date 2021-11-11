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Son dakika haberleri! İşçi emekleriyle oluşturulan tesis kamuya kazandırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İşçi emekleriyle oluşturulan tesis kamuya kazandırıldı

11.11.2021 00:58
Son dakika haberleri! İşçi emekleriyle oluşturulan tesis kamuya kazandırıldı

Bir son dakika haberine göre KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 1970'li yıllarda işçi emekleriyle oluşturulan tesis yıllar sonra belediye girişimi ile kamuya kazandırıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 1970'li yıllarda işçi emekleriyle oluşturulan tesis yıllar sonra belediye girişimi ile kamuya kazandırıldı. 200 dönümden fazla olan arazide belediye, entegre tesisi oluşturarak büyükşehir belediyelerinden de destek alacak. Tesisin belediyeye alınma maliyeti ise 20 milyon lira olarak açıklandı.

Entegre Et Tesislerini kapsayacak şekilde faaliyetin yürütüleceği alanın projesi tamamlandıktan sonra yüzlerce kişiye de istihdam olanağı sunması bekleniyor. Bölgede belediye tarafından nohut, mercimek, bakliyat paketleme, salça, et ve süt benzeri konulardaki ürünler kooperatifler aracılığıyla halkın tüketimine sunulacak. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, 10 bin aileye dokunacak bir projenin Kırşehir'de hayata geçeceğini aktardı. Belediye tarafından ülke ekonomisine katkı için başlatılan çalışmanın örnek de olacağına inandığını anlatan Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Tesis, 1970'li yıllarda işçilerin ortak girişimleri ile kurulan bir tesis. Yaklaşık beş yıldır ise boşta bekleyen ve çalışmayan bir tesisti. Ülke ekonomisi için de bu tür sanayi kuruluşu ve yatırımların kazandırılması için belediye olarak bir çalışma başlattık. Tesisin ise kamuya kazandırılması gerektiğini gördük. Tesisi karşılıklı görüşmeler sonucu satın aldık" dedi.

Tesis tarım ve hayvancılık alanında öncülük edecek

Tarım ve hayvancılık şehri olan Kırşehir'de bu alanda belediyenin de çalışmalar yürüteceğini ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Belediye olarak tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek için yatırımlar yapacağız. Büyükşehir belediyeleri ile görüşmeler yaptık. Onlarla birlikte 50 milyon liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. İçerisinde; et entegre tesisleri, paketleme, süt ve süt entegre tesisleri, salça ve bölgede gelişen hayvancılığa katkı sunmak için yem sanayine dayalı projeyi halkla birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu. Pandemi süreci ile gıdaya önemin daha da arttığını aktaran Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Tarım bölgesiyiz ve pandemi süreci ile birlikte gıdaya olan ihtiyaç daha da arttı. Bunun için bizde gıdaya dayalı bir üretim tesisi kurarak ülkemizde toplumun ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşımı için çaba göstereceğiz. Proje ülkemizde başka belediyelere de örnek olacak. Çalışanlar dışında bölgede yaklaşık 10 bin aileye dokunulacak" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Togo Cumhuriyeti, Kırşehir, Tarım, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! İşçi emekleriyle oluşturulan tesis kamuya kazandırıldı - Son Dakika Ekonomi


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