Üye Girişi
Son dakika haberleri! Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Küresel piyasalar karışık seyrediyor

09.12.2021 09:03
Son dakika haberleri! Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Son dakika haberler: Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve tekrar gündeme gelen enflasyon endişeleri ile dalgalı bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve tekrar gündeme gelen enflasyon endişeleri ile dalgalı bir seyir izliyor.

Dün Pfizer'den yapılan açıklamada, üç doz aşının Omicron varyantına karşı büyük oran etkili olduğunun belirtilmesinin ardından küresel pay piyasalarında risk algısı azalsa da sıkılaştırılan tedbirler ve devam eden enflasyon endişeleri piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Çin'de emlak sektörüne ilişkin gelişmeler ise belirsizliğini korurken, makro ekonomik veri akışı da ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller üretiyor.

Öte yandan artan enflasyon beklentilerinin etkisiyle dünya genelinde para politikalarına yönelik sıkılaştırma adımları da devam ediyor. Brezilya Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan artırarak yüzde 9,25'e çıkartırken, şubattaki toplantıda da benzer büyüklükte bir faiz artışı yapılabileceği yönlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile New York borsasında önceki gün etkili olan hızlı yükselişin ardından dün sınırlı da olsa alıcılı seyir korundu. S&P 500 endeksi yüzde 0,31, Dow Jones endeksi yüzde 0,10 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında satıcılı seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa'da ise Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları sonrası tekrar uygulamaya alınan kısıtlamalar, borsalarda önceki günkü hızlı yükseliş sonrası dün kar satışlarının etkisini artırmasına neden oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,80, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,42 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Endeks vadeli işlem kontratları yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya'da, Çinli emlak şirketleri kaynaklı riskler yatırımcıların odağında bulunmaya devam etse de, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) ekonomiyi destekleyecek adımlar atacağına ilişkin beklentiler riskli varlıklara olan talebi artırıyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,3'e çıksa da yüzde 2,5 düzeyindeki beklentilerin altında kalırken, Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık artışı yüzde 12,9 ile tahminleri aştı.

Japonya'da görülen Omicron varyantı vakaları ise Nikkei 225 endeksinin negatif ayrışmasına neden oldu.

Buna göre, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,21, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,49 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,19 değer kazanarak 2.004,55 puanla kapanış rekorunu kırarken, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.012,26 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün, günü yüzde 1,3 artışla 13,6785'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,6740 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.040 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 ABD, ekim ayı toptan eşya stokları

Çin Halk Cumhuriyeti, Enflasyon, Omicron, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yöneylem Araştırma'dan seçim anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önünde 09:04 Yöneylem Araştırma'dan seçim anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önünde
Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Karısı pideciye kaçınca kendini yere atıp sinir krizi geçiren adam, Müge Anlı'da börek yaptı 20:47 Karısı pideciye kaçınca kendini yere atıp sinir krizi geçiren adam, Müge Anlı'da börek yaptı Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü

Son Dakika Haberleri
09:03 Yöneylem Araştırma'dan seçim anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önünde
08:42 Kenan İmirzalıoğlu'nun "rahmetli oldu" dediği Arif Şentürk konuştu: Kenan arayıp özür diledi!
08:39 Kulislerden fısıltılar! İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyor?
08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
08:31 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Ellerime değil sözlerime baksınlar
08:30 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık Perşembe altın fiyatları
08:25 AK Parti'den ayrılmak isteyenlere "dosya ile tehdit" iddiası! Cumhuriyet yazarı yazdı!
08:19 9 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
08:18 İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı
08:14 TİP Milletvekili Ahmet Şık: Soylu ile A Haber Bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız
Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti         
09:10
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi         
12:35
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 09:14:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement