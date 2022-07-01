Son dakika haberleri | Merkez Bankası, Bankaların Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesaplarına Uyguladığı Yüzde 1,5 Komisyon Oranını Yüzde 5'e Yükseltti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Merkez Bankası, Bankaların Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesaplarına Uyguladığı Yüzde 1,5 Komisyon Oranını Yüzde 5'e Yükseltti

01.07.2022 10:38
Son dakika haberleri | Merkez Bankası, Bankaların Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesaplarına Uyguladığı Yüzde 1,5 Komisyon Oranını Yüzde 5'e Yükseltti

Edinilen son dakika haberine göre Merkez Bankası, ‘Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesapları’nda uygulanan yüzde 1,5 düzeyindeki komisyon oranını yüzde 5’e yükseltti. Öte yandan, dönüşüm oranı yüzde 10’a ulaşamayan bankalardan iki katı komisyon uygulaması kaldırıldı.

Merkez Bankası, 'Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesapları'nda uygulanan yüzde 1,5 düzeyindeki komisyon oranını yüzde 5'e yükseltti. Öte yandan, dönüşüm oranı yüzde 10'a ulaşamayan bankalardan iki katı komisyon uygulaması kaldırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlemeye ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bankamız Tarife Cetveli'nin 'Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesapları' başlıklı 30'uncu maddesinde düzenlenen yüzde 1,5 seviyesindeki komisyon oranının yüzde 5 seviyesine yükseltilmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik, 22/7/2022 tarihinde tesisi başlayacak olan 8/7/2022 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.

Ayrıca söz konusu komisyon uygulamasında ilgide kayıtlı yazılarımızda belirtilen dönüşüm oranlarına göre sağlanan muafiyet koşullarında değişikliğe gidilmiştir. Sektörün ağırlıklı ortalama tüzel kişi dönüşüm oranının 2/9/2022 tarihi için belirlenen hedef değer olan yüzde 20 seviyesini belirgin olarak geçmesi nedeniyle söz konusu hedef değer tarihinin 2/9/2022 yerine 8/7/2022 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Diğer taraftan, ilgi (d)'de kayıtlı yazımızın (VI) no'lu maddesinde belirtilen 2/9/2022 yükümlülük tarihi itibarıyla dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yüzde 10,00'a ulaşamayan bankalardan iki katı oranında komisyon alınması uygulaması kaldırılmıştır."

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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Merkez Bankası, Bankaların Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesaplarına Uyguladığı Yüzde 1,5 Komisyon Oranını Yüzde 5'e Yükseltti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Merkez Bankası, Bankaların Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesaplarına Uyguladığı Yüzde 1,5 Komisyon Oranını Yüzde 5'e Yükseltti - Son Dakika
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