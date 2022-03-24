Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle kapandı

24.03.2022 23:44
Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika haber: New York borsası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 340 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,02 artışla 34.707,94 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,42 artarak 4.519,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,93 kazançla 14.191,84 puana çıktı.

Amerikan borsasında endeksler gün boyu pozitif bir seyir izledi. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ülke ekonomisinin toparlanmasına olan güveni artırması endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Mart ile biten haftada 187 bine gerileyerek 6 Eylül 1969'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise martta aylık bazda 1,2 puan artışla 58,5'e çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede hizmet sektörü PMI da martta geçen aya göre 2,4 puan artarak 58,9'a çıktı ve 8 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri ise şubatta aylık yüzde 2,2 azalarak nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü gösterdi.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini korurken, Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

Beyaz Saray, aralarında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın başkanının da bulunduğu 400'den fazla Rus elit, Duma üyeleri ile savunma şirketlerine Ukrayna savaşı bağlamında yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.

Rusya'ya yönelik ekonomik ve mali yaptırımların tam olarak uygulanmasında kararlı olunduğunu bildiren G7 ülkeleri ise petrol ve doğal gaz üreten ülkelere sorumlu davranma ve uluslararası pazarlara teslimatları artırma çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

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