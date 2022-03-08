Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, SANTEK Kimya Sektörü Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'de ocak ayı sonu itibarıyla 1247 AR-GE, 327 tasarım merkezi, 92 teknopark ve bu teknoparklarda 7 bin 500 firma sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Büyükdede, bir otelde düzenlenen Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Kimya Sektörü Strateji Toplantısı'nın açılışında, geçmişte Adana'nın Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kentin geçmişteki canlı günlerini tekrar yaşaması için herkesin elinden gelini yapması gerektiğini anlatan Büyükdede, teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren işletmelerin dünyaya istedikleri şekilde yön verebildiğini belirtti.

Büyükdede, teknolojinin önemini anlatarak, "Ocak sonu itibarıyla ülkemiz AR-GE ve yenilik ekosistemi, 1247 AR-GE, 327 tasarım merkezi, 92 teknopark ve bu teknoparklarda 7 bin 500 firma sayısına ulaşmıştır. Bu sayıların önümüzdeki dönemde hızla katlanarak büyümesini bekliyoruz." dedi.

Ceyhan'dan Hatay'a kadar kıyı şeridinde, Adana sınırları içinde limanlarla ilişki kurabilecek 80 milyon metrekareden fazla sanayi alanı olabileceği bilgisini veren Büyükdede, şunları kaydetti:

"Bu alan üzerinde bakanlık olarak ciddi boyutta çalışma yapmaktayız. Bu bölgeyle ilgi çok sayıda sanayicimizin müracaatları var. Biz o kıyı boyunca ve kıyının hemen arkasındaki kimya sanayi bölgelerinde çok büyük sanayi yatırımlarının yapılabileceğini ve bu bölgedeki liman imkanıyla bütün dünyaya açılabileceğine inanıyoruz. Bu bölgede ciddi bir çalışmanın içindeyiz. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ile Adana, kimya ve petrokimya endüstrisinin gelecekteki yatırım odağı olacaktır. Adana'da yapılacak Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi yatırımı, stratejik öneme sahip olup otomotiv sanayi, tekstil, ambalajlama ve plastik ürünleri gibi birçok kullanım alanı olan plastik ham maddesinin üretim kapasitesini artıracaktır. Şu anda elimizdeki mevcut yatırımlar Türkiye'nin sadece yüzde 15 kadar ihtiyacını karşılayabilmektedir. Ceyhan'dan bizim beklentimiz buna yüzde 20 daha ilave etmesidir."

Vali Süleyman Elban da Adana'yı eskiden olduğu gibi sanayide sözü geçen illerden birisi haline getirmek için kimya sektörünü amiral gemisi olarak gördüklerini belirti.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da kimya sektörünün 2021 yılında gerçekleştirdiği 25,4 milyar dolar ihracatla rekor kırdığını, Adana olarak daha fazla dış satım yapılmasını sağlayacak yeni yatırımlara talip olduklarını söyledi.