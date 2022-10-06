Son dakika haberleri | Schneider Electric'te üst düzey atama - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Schneider Electric'te üst düzey atama

06.10.2022 15:08
Son dakika haberleri | Schneider Electric'te üst düzey atama

Son dakika haberlerine göre Schneider Electric, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Global Pazarlama Başkan Yardımcılığı görevine Gökhan İşbitiren'in atandığını duyurdu.

Schneider Electric, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Global Pazarlama Başkan Yardımcılığı görevine Gökhan İşbitiren'in atandığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, İşbitiren, 2006-2008'de Aselsan'da yazılım mühendisi olarak çalıştı, 2008 yılında Schneider Electric Fransa'da yazılım mühendisi olarak görev almaya başladı ve daha sonra proje müdürü olarak 2013'e kadar çalışmalarını sürdürdü.

2013'te Schneider Electric Türkiye'de göreve başlayan İşbitiren, sırasıyla iş geliştirme, satış müdürlüğü ve pazarlama müdürlüğü, strateji ve dijital dönüşüm direktörlüğü gibi rollerde yer aldı.

Son olarak Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi (TRCAP) Kanal Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan İşbitiren, 1 Ekim 2022 itibarıyla Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Global Pazarlama Başkan Yardımcılığı görevini devralarak, bölgede marka ve dijital mükemmellik ile e-ticareti geliştirecek, iş hedeflerine ulaşılmasını sağlamaya destek olacak.

2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan İşbitiren, 2009 yılında aynı bölümde yüksek lisans programını tamamladı. 2017'de ise Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans alanında yüksek lisans derecesi almaya hak kazandı.

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Kaynak: AA

Orta Doğu, Aselsan, Fransa, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Schneider Electric'te üst düzey atama - Son Dakika

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