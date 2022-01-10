Son dakika haberleri! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930 firmaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 14 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği ve yaklaşık 5 milyar 500 milyon lira kamu zararına sebep olunduğu tespit edilmiştir." - ANKARA