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Son dakika haberleri! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930... - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930...

10.01.2022 12:17
Son dakika haberleri! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930...

Bir son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930 firmaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 14 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği ve yaklaşık 5 milyar 500 milyon lira kamu...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930 firmaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 14 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği ve yaklaşık 5 milyar 500 milyon lira kamu zararına sebep olunduğu tespit edilmiştir." - ANKARA

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Togo Cumhuriyeti, Mehmet Muş, Akaryakıt, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: '2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930... - Son Dakika
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