Son dakika haberleri | TOKİ'den Ankara'da yatırım fırsatı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | TOKİ'den Ankara'da yatırım fırsatı

09.04.2022 09:50
Son dakika haberleri | TOKİ'den Ankara'da yatırım fırsatı

Edinilen son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 18 ilde 188 arsa için başlatılan satışta Ankara'daki 67 arsa için 20-21 Nisan'da açık artırma yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 18 ilde 188 arsa için başlatılan satışta Ankara'daki 67 arsa için 20-21 Nisan'da açık artırma yapılacak.

Ankara'nın muhtelif yerlerindeki arsalar için açık artırma tarihini açıklayan TOKİ, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Ayaş, Bala, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Sincan ve Yenimahalle'de satışa çıkarılan arsalar için 21 Nisan'da saat 10.30'da yapılacak olan açık artırmaya online olarak da katılım sağlanacak. Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde, İstanbul'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece'de açık artıma yapılacak. - ANKARA

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İklim Değişikliği, Ankara, Nisan, Toki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | TOKİ'den Ankara'da yatırım fırsatı - Son Dakika


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