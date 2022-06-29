Son dakika haberleri... Trafik kazası sonrası değer kaybı taleplerine ilişkin platform 1 Temmuz'da uygulamaya girecek - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Trafik kazası sonrası değer kaybı taleplerine ilişkin platform 1 Temmuz'da uygulamaya girecek

29.06.2022 10:23
Son dakika haberleri... Trafik kazası sonrası değer kaybı taleplerine ilişkin platform 1 Temmuz'da uygulamaya girecek

Gelen son dakika haberine göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK), 2022/12 sayılı Değer Kaybı Taleplerinde Ekspertiz İşlemlerine İlişkin Genelge'nin 1 Temmuz Cuma günü yürürlüğe gireceği bildirildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK), 2022/12 sayılı Değer Kaybı Taleplerinde Ekspertiz İşlemlerine İlişkin Genelge'nin 1 Temmuz Cuma günü yürürlüğe gireceği bildirildi.

SEDDK'den yapılan açıklamada, söz konusu düzenleme ile hak sahipleri ve sigorta şirketleri trafik kazası sonrasında değer kaybı taleplerine ilişkin eksper atama işlemlerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde oluşturulan platform üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi.

Açıklamada, eksper atama işlemlerinin yanı sıra atanan eksperin değer kaybı tespitlerine ilişkin raporunu bu platform üzerinden hazırlayacağı, tarafların raporda yer alan tespitlere bu platform üzerinden itiraz edilebileceği, isterlerse itiraz eksperi ve hakem eksperi de atayabileceği kaydedildi.

Uygulamanın, hak sahiplerinin değer kaybı hesaplama ve raporlama süreçlerinin tamamını kendisinin yönetebilmesini, ekspertiz raporuna kolayca ulaşmasını sağlayacağı aktarılan açıklamada, "Değer kaybı tespitlerinde standardizasyon sağlayacak bu uygulama ile hak sahiplerinin trafik kazası sonrasında araçlarında oluşan değer kaybına ilişkin tazminat ödemelerini en hızlı bir şekilde elde etmelerine, güvenilir bir tazmin süreci oluşturulmasına imkan sağlanacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, SBM bünyesinde oluşturulan söz konusu platformun 1 Temmuz Cuma günü yürürlüğe gireceği belirtildi.

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Kaynak: AA

1 Temmuz, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Trafik kazası sonrası değer kaybı taleplerine ilişkin platform 1 Temmuz'da uygulamaya girecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Trafik kazası sonrası değer kaybı taleplerine ilişkin platform 1 Temmuz'da uygulamaya girecek - Son Dakika
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