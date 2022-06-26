Son dakika haberleri... Van'da ekmeğe zam - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Van'da ekmeğe zam

26.06.2022 10:01
Son dakika haberleri... Van'da ekmeğe zam

Son dakika haberlerine göre Van'da 2 lira 50 kuruştan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

Van'da 2 lira 50 kuruştan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

Artan maliyetler karşısında son aylarda fiyat artışı yapılan ekmeğe bir zam daha yapıldı. Kent genelinde daha önce 210 gramı 2 lira 50 kuruştan satışa sunulan somun ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruş olarak belirlendi. 210 gram pide ekmeğinin fiyatı 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, 150 gram Van çöreğinin fiyatı ise 4 liradan 4 lira 50 kuruşa çıkarıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Van'da ekmeğe zam - Son Dakika

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