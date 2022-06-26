Artan maliyetler karşısında son aylarda fiyat artışı yapılan ekmeğe bir zam daha yapıldı. Kent genelinde daha önce 210 gramı 2 lira 50 kuruştan satışa sunulan somun ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruş olarak belirlendi. 210 gram pide ekmeğinin fiyatı 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, 150 gram Van çöreğinin fiyatı ise 4 liradan 4 lira 50 kuruşa çıkarıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Van'da ekmeğe zam - Son Dakika

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