Üye Girişi
Son dakika haberleri | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

18.02.2022 09:37
Son dakika haberleri | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.255 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.255 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.260,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,1 üzerinde 2.255,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,8 altında 2.231,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle birlikte para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin küresel pay piyasalarında oynaklığı artırdığını söyledi.

Bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydeden analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime yönelik açıklamaların piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olabileceğini ifade etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam ettiğini kaydeden analistler, bu dönemde hisse ve sektör bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini dile getirdi.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre, Koç Holding 2021 yılında konsolide net karını 15,2 milyar liraya, Türkcell ise 5 milyar liraya çıkararak beklentileri aştı.

Koç Holding ve Türkcell'in payları vadeli işlemlerde yüzde 0,6 artışla işlem görüyor.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde konut satış istatistikleri ve tüketici güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin izleneceğini aktararak, teknik açıdan endeks kontratında 2.300 seviyesinin direnç, 2.230 ve 2.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:23 Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler herkesi mest etti!
09:18 Hakim dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu oyunculuğuyla mest etti
09:15 Yunanistan'da gemide korkutan yangın! Kaptan yolcuların derhal gemiyi terk etmesini istedi
09:12 Ferdi Kadıoğlu'na yöneltilen soruda , "Sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin" sorusuna: Menajerim görüşmelerle ilgileniyor
09:06 16 yaşındaki Sıla'yı ölüme götüren "uygunsuz fotoğraf" detayı! Her şey o görüntüyle başladı!
09:03 Tatlıtuğ çiftinin huzuru kalmadı, tehditler devam etti: Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım
02:59 Ecel kaldırımda geldi! Bir anda olduğu yere yığıldı
03:40 Motosiklet sürücüsü affetti ama Trafik Denetleme Müdürlüğü affetmedi! Testereli sürücünün ehliyeti alındı
08:47 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Cemre öğrendiği sırrı Fırat'a açıklayabilecek mi?
08:22 Seçime bir kala gözler onlarda! 5 araştırma şirketine göre hangi parti, kaç oy alacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 09:44:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement