Son dakika haberleri: Yangından zarar gören mahalle muhtarıyla toplantı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Yangından zarar gören mahalle muhtarıyla toplantı

21.03.2022 19:41
Son dakika haberleri: Yangından zarar gören mahalle muhtarıyla toplantı

Son dakika haber: Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan ile 61 mahalle muhtarı katıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan ile 61 mahalle muhtarı katıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak konuşmasında yangın süresince gösterilen olağanüstü çabadan ve yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi. Saylak, "57 adet Entegre Tarımsal Kalkınma projelerine 21 milyon liralık destek ile Cumhurbaşkanlığı İl Acil Destek ödeneğinden 17 milyon liralık destek 2 bin 409 üreticilerimize dağıtıldı. Yangınlardan bu yana üreticilere 100 bin fidan, 184 tona yakın arı yemi, 154 ton tohum, 18 bin doz aşı, 80 ton gübre, 860 kg aşı macunu, Bin 835 tona yakın yem dağıtımının yanı sıra 45 adet makine ekipman desteği ile 4 bin 222 adet zeytin kasası dağıttık. Kadın Dayanışması ile Koyun Yetiştiriciliği Projesi kapsamında dağıtımlarımızı yaptık. Hedef Bin kadın üreticimize 10 bin damızlık koyun ve 400 damızlık koç dağıtmak olacak" dedi.

İl Müdürü Barış Saylak devlet millet el ele vererek yaraları hızla sardıklarını ifade ederek, "Gün bir olma birlik olma zamanı" dedi.

Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan konuşmasında, "Pandemiden dolayı uzak kaldığımız bu süreçte baharı müjdeleyen bugün de siz değerli muhtarlarla bir araya gelmek bizi mutlu etti. Yangında hep birlikte zor bir dönemden geçtik. Yaraları hep birlikte hızla sarıyoruz ve sarmaya devam ediyoruz. Toplantıda durum değerlendirmesini birlikte yapacağız" dedi.

Koordinasyon ve Tarımsal veriler Şube Müdürü Levent Uyan, yangından etkilenen tarım ve hayvancılık tespitleri ile üreticilere yapılan nakdi ve ayni destekler hakkında sunum yaptı.

Toplantı sonunda Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, muhtarların sorularını cevaplandırdı. - MUĞLA

Son dakika haberleri: Yangından zarar gören mahalle muhtarıyla toplantı
Son dakika haberleri: Yangından zarar gören mahalle muhtarıyla toplantı
Son dakika haberleri: Yangından zarar gören mahalle muhtarıyla toplantı

YORUMLAR
500
Muğla'da darbedildiğini öne süren doktor psikiyatri servisinden 10 gün rapor aldı Muğla'da darbedildiğini öne süren doktor psikiyatri servisinden 10 gün rapor aldı Muğla'da 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Muğla'da 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Barış Saylak, Ayhan Yazgan, Tarım, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Yangından zarar gören mahalle muhtarıyla toplantı - Son Dakika


Son Dakika
19:45 Biden'ın Putin'e karşı "haydut" ve "diktatör" ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşini kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 19:52:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Yangından zarar gören mahalle muhtarıyla toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement