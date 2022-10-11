Son dakika haberleri! Yaşlısı genci birlikte çalışıyor, üreterek kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Yaşlısı genci birlikte çalışıyor, üreterek kazanıyor

11.10.2022 12:47
Son dakika haberleri! Yaşlısı genci birlikte çalışıyor, üreterek kazanıyor

Son dakika haberlerine göre Tokat'ta tekstil atölyesine dönüştürülen kurs merkezinde çalışan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor.

Tokat'ta tekstil atölyesine dönüştürülen kurs merkezinde çalışan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor.

Tokat Halk Eğitim Merkezide devlet hastanelerinin cerrahi önlükleri kadınlar tarafından üretiliyor. Top kumaş olarak gelen ürünler kalıplar halinde kesiliyor. Kesilen kumaşlar belirlenen ölçülere göre dikiliyor. Kullanıma hazırlanan ürünler tek tek paketlenerek il ve ilçe devlet hastanelerine gönderiliyor. Kurslarda eğitim alan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

El Sanatları Öğretmeni Nebati Ersoy, ilk defa böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Daha önceki yıllarda farklı şeyler çalışmıştık ama bu sene daha zevkli oldu. Çünkü kendi ilimizin ihtiyaçlarını bizler karşılayabilmek çok güzel bir şey. Aile bütçesine katkıda bulunmak çok güzel bir şey" dedi. 3 çocuk annesi 6 torunu olan Hatun Tazegül (70) ise evde yalnız kalmamak için başladığı kursta üretim yapmaktan mutlu olduğu belirterek, "Bu sene cerrahi önlük dikmeye başladık. Ondan önce de işte el işleri falan yapıyordum. Burada da güzel bir ortam var. Arkadaşlarla gençlerle çalışırken bende genç oluyorum" diye konuştu.

Tokat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Peşmen, il ve ilçe hastanelerinin cerrahi tek kullanımlık önlüklerini diktiklerini belirterek, "Kurumumuzda mesleki eğitim kurları açılıyordu. Neden mesleki eğitim kurslarının yanında üretim de yapmayalım dedik. Kursiyerlerimizle birlikte bir ortak karar aldık. Bu sayede parça başına kursiyerlerimizle ufak da olsa ücret alıyorlar. Aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar" ifadelerini kullandı. - TOKAT

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Haber yaparken köpeğin saldırısına uğradı Son dakika haber | Haber yaparken köpeğin saldırısına uğradı Tekstil atölyesine dönüştürülen kurs merkezinde çalışan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor Tekstil atölyesine dönüştürülen kurs merkezinde çalışan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor
Kaynak: İHA

Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Yaşlısı genci birlikte çalışıyor, üreterek kazanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:55 İBB Başkanı İmamoğlu, sık sık atıştığı AK Partili Tevfik Göksu'yu acı gününde yalnız bırakmadı
15:53 Usta oyuncu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, 70 yaşında yaşamını yitirdi
15:46 Prens Selman'ın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Newcastle, Uğurcan Çakır için gözünü kararttı! Trabzonspor, 20 milyon euro bonservis istiyor
15:29 Kocaeli'de eşini öldürüp PKK'ya katılmak istemişti! O sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:12 Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Ronaldo açıklaması: Projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız
15:05 Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin
14:57 Metin Akpınar'dan tepki çeken sözler: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
14:57 3 yaşındaki Meryem'in annesinin sevgilisinin istismarına uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Baba sinir krizi geçirdi
14:51 Çiğ süt tavsiye fiyatı üreticinin eline 8,5 lira geçecek şekilde belirlendi
14:51 Çanakkale'de 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek Assos ve Troya tünelleri açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 16:11:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Yaşlısı genci birlikte çalışıyor, üreterek kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement