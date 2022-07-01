ESKİŞEHİR - Yerli etlik damızlık tavuk "Anadolu-T" beyaz et sektörüne kazandırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında Eskişehir'de geliştirilen yerli etlik damızlık tavuk "Anadolu-T" yavrularının üreticilere satışına başlandı.

Türkiye'deki beyaz et sektörünün damızlık alanında dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla 2015'ten itibaren Genel Müdürlüğe bağlı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülen yerli ve milli etlik damızlık tavuk ıslahı çalışması tamamlandı.

Enstitünün Etçi Damızlık Tavuk Islahı İşletmesine ait yerleşkede yürütülen projede elde edilen Anadolu-T, 2019'da marka tescil belgesi verilmesinin ardından 2020'de Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'nin ilk etlik tavuk ırkı niteliğiyle tescillendi.

Yerleşkede 80 dönüm arazide kurulu kuluçkahane ünitesi ve damızlık işletmesinde geliştirilen Anadolu-T civcivler, talep eden beyaz et üreticilerine veriliyor.

"Yıllık yaklaşık 200 bin adet damızlık"

Projenin yürütücülerinden Ziraat Yüksek Mühendisi Emrah Oğuzhan, AA muhabirine, 2015'ten bu yana Anadolu-T'nin ıslah çalışmalarında görev aldığını söyledi.

Anadolu-T'nin, 7 yıllık ıslah programı neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edilen Türkiye'nin ilk yerli, etçi ve damızlık tavuk ırkı olduğunu belirten Oğuzhan, şöyle konuştu:

"Anadolu-T ülkemizin yıllık yaklaşık 10-12 milyon adet olan damızlık tavuk ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik bir çalışmanın ürünü. Halihazırda 2021 yılı itibarıyla özel sektörle deneme üretimine başladık. Hedefimiz ülkemizin yıllık ihtiyacının yüzde 10'unu Anadolu-T ile karşılamaktır. Şu an yıllık yaklaşık 200 bin damızlık üretim kapasitesine sahibiz. Yapılacak yeni yatırımlarla yaklaşık 4 milyon adet kapasiteye ulaşabilir durumdayız. Bu sayıda bir üretim, ülkemiz ihtiyacının yerli imkanlarla sağlanması noktasında adeta bir sigorta görevi de üstlenecektir."

Oğuzhan, damızlık verdikleri üreticilerden olumlu dönüşler aldıklarını ifade etti.

Yemden yararlanma oranı, canlı ağırlık ve karkas randımanı bakımından Anadolu-T'nin piyasada satılan diğer etçi tavuklara çok yakın değerlere sahip olduğunu anlatan Oğuzhan, "Uygun bir rasyonla yemlenmesi durumunda 42'nci günde yaklaşık 3 kilogram canlı ağırlığa ulaşıyor. Bu süreçte de yaklaşık 5 kilogram yem tüketiyor." dedi.

Anadolu-T'yi talep eden üreticilerin Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ulaşabileceğini dile getiren Oğuzhan, yıllık üretim programlarına göre talepleri karşıladıklarını sözlerine ekledi.