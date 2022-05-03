Son dakika! Hindistan Başbakanı Modi: "Hindistan'a yatırım yapma şansını kaçırmayın" - Son Dakika

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesine yatırım için gidilecek bir yer olarak göstererek, yatırım yapmayanların fırsatları kaçıracağını söyledi.

ANI News'in haberine göre, Danimarka ziyaretindeki Modi, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bir araya geldi.

Modi, "Hindistan'ın reformlarına ve yatırım fırsatlarına bakıldığında Hindistan'a yatırım yapmayanlar kesinlikle bir şeyleri kaçırır. Hindistan'a yatırım yapma şansını kaçırmayın." dedi.

Hindistan'da yeşil enerji teknolojilerine yatırım için geniş bir alan olduğunu vurgulayan Modi, "Hindistan, soğuk zincir, nakliye ve liman gibi alanlarda da fırsatlar barındırıyor." diye konuştu.

Modi, "Hindistan ve Danimarka'nın iş dünyası geçmişte sık sık birlikte çalıştı. Ülkelerimizin güçlü yönleri birbirini bütünlüyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, taraflar yeşil enerji kullanımı, temiz su üretimi gibi alanlarda çok sayıda ikili anlaşmaya imza attı.

20 yıl aranın ardından ilk kez bir Hint lider Danimarka'yı ziyaret etti.???????