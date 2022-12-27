İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam geldi, taksilerde kısa mesafe ücreti 40 lira oldu - Son Dakika
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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam geldi, taksilerde kısa mesafe ücreti 40 lira oldu

27.12.2022 11:52

UKOME'de alınan karar doğrultusunda İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam yapıldı. Toplu ulaşımda tam bilet 9.90 TL'ye; minibüs indi bindi ücreti ise 7 TL'yi bulurken taksilerde ise kısa mesafe ücreti 40 lira oldu.

UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı.

TAM BİLET 9.90 TL OLDU

Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL'den 8,51 liraya çıktı.

Toplu ulaşımda zam sonrası yeni fiyatlar şu şekilde:

  • Tam Elektronik Bilet Ücreti 9,90 TL,
  • Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 4,83 TL,
  • Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 7,09 TL,
  • Tam Abonman Ücreti 777 TL,
  • Öğrenci Abonman Ücreti 140 TL,
  • Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 12,65 TL,
  • Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 8,51 TL,
  • Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 100,80 TL,
  • Sarı taksi kısa mesafe ücreti 40 TL,
  • Minibüs İndi Bindi Ücreti 7 TL,
  • Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 792 TL,
  • Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 422,41 TL.

UKOME tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son UKOME düzenleme tarihi olan 6 Nisan 2022 tarihinden bu yana akaryakıt fiyatlarının yüzde 3,67, aylara yaygın asgari ücretin yüzde 54,64 (5.500 TL'ye göre) ve enflasyonun yüzde 25,35 (Kasım 2022 Enflasyonuna göre), kümülatif artış oranı ise yüzde 29,10 olarak tespit edilmiş olduğundan dolayı ücret düzenlemesinin yapılması gerekliliği tespit edilmiştir.

Vatandaşlarımıza sunulan ekonomik ulaşım hizmetinin yarattığı maliyet unsurlarının yıllara sair olarak oluşturduğu finansal yükler, akaryakıt, elektrik, döviz kuru, ithal yedek parça, vb. alanlarda artan maliyetler nedeniyle ulaşım hizmetinin etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi, kent içi toplu taşıma hizmetini İstanbul halkına etkin ve verimli bir şekilde sunmak için yolculukların ekonomik olmasının yanı sıra esnaf ve işletmecilerin gelir-gider dengesini de korumak amacıyla toplu ulaşım (elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş,) ücret tarifelerine yüzde 29,10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında (ortalama) ücret artışı düzenlemesi 27.12.2022 Tarih ve 2022/14-1 Sayılı UKOME Kararıyla karar altına alınmıştır."

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İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam geldi, taksilerde kısa mesafe ücreti 40 lira oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam geldi, taksilerde kısa mesafe ücreti 40 lira oldu - Son Dakika
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