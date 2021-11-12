Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575714 -0,44 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238810 -0,43 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,865986 -0,35 Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,084059 -0,12 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,276655 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105261 -1,43 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,928083 -1,39 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052676 -1,38 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,922828 -1,24 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,855718 -0,98 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,194003 -0,97 Inveo Portföy Atak Değişken Fon 1,125854 -0,41 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,048521 -0,30 Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon 1,065116 -0,25 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,187077 -0,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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