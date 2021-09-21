Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,14 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,06 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,98 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 43,218388 1,14 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,604056 1,06 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,097233 0,98 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,034030 0,95 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,736162 0,94 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,426215 0,92 Inveo Portföy Altın Fon 1,019910 0,86 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068080 0,86 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040118 0,85 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,071369 0,85 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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