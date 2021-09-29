Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,63 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,74 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,66 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039516 1,63 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,051154 0,74 İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,839275 0,66 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,399724 0,58 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 845,933231 0,55 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,464262 0,53 Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,118307 0,47 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,729526 0,46 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,180673 0,43 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,330367 0,35 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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